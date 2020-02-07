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Basketbol takımı şampiyon oldu

Kütahya'da düzenelen Küçük Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda Emet Ashaboğlu İlkokulu Basketbol Takımı şampiyon oldu.

07.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:12
Basketbol takımı şampiyon oldu

'da düzenelen Küçük Kızlar Şampiyonası'nda Ashaboğlu İlkokulu Basketbol Takımı şampiyon oldu.


Ashaboğlu İlkokul Müdürü Mustafa Tanrıver, yaptığı açıklamda, "Okul sporları kapsamında ilçemizi temsil eden Küçük Kızlar Basketbol takımımız il birincisi olmuştur. Emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre'ye, İlce Genclik ve Müdürü Umut Işık'a, Basketbol Antrenörümüze ve bedeb eğitimi öğretmenimize ve bize bu gururu yaşatan öğrencilerimize teşekkür ediyorum . Okul basketbol takımımıza bölge müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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