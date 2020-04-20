Basketbol Tahkim Mahkemesi, koronavirüs kılavuzu yayımladı Basketbolda oyuncular, menajerler, antrenörler ve kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar için çözüm hizmetleri sunan ve FIBA tarafından tanınan Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kılavuzlarını yayımladı.

Basketbolda oyuncular, menajerler, antrenörler ve kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar için çözüm hizmetleri sunan ve FIBA tarafından tanınan Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kılavuzlarını yayımladı.

FIBA'dan yapılan açıklamada, kılavuzların, koronavirüs salgını nedeniyle oluşan olağanüstü şartlar düşünülerek, basketbola daha fazla yasal kesinlik kazandırmak amacıyla BAT Başkanı Prof. Dr. Ulrich Haas, Başkan Yardımcısı Raj Parker ve tüm BAT hakemleri tarafından hazırlandığı belirtildi.

Kılavuzların gerçek ve potansiyel BAT kullanıcılarına, davalarda rehberlik sağlamak ve basketboldaki anlaşmaları kolaylaştırmak için tasarlandığı kaydedildi. Kılavuzlara FIBA'nın internet sitesinden ulaşılabileceği aktarıldı.

Kaynak: AA