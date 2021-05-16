Basketbol Süper Ligi play-off'ta Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol Süper Ligi play-off'ta Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi play-off'ta Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarın İzmir'de karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarın İzmir'de karşılaşacak.

Eşleşmenin ilk karşılaşmasında İzmir'de 82-79 mağlup eden Pınar Karşıyaka, dün deplasmanda rakibine 76-70 yenildi. Eşitliğin sağlandığı seride iki takım yarın saat 20.45'te Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda serinin son maçına çıkacak.

Yarınki karşılaşmayı kazanacak ekip yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Sedat Peker Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Adem Büyük Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basketbol Süper Ligi play-off'ta Pınar Karşıyaka ile Türk Telekom yarı final için karşılaşacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 12:25:13. #1.13#

title