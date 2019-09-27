Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka karşılaşması ile start alacak.

27.09.2019 13:02
Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka karşılaşması ile start alacak.


Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta heyecanı yarın, 29 Eylül Pazar ve 30 Eylül Pazartesi oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın açılış maçında Büyükçekmece Basketbol ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Türk Telekom'a, Beşiktaş da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Fenerbahçe ligin yeni takımı İTÜ ile deplasmanda mücadele edecek, haftanın kapanışında ise Anadolu Efes, Ormanspor'u ağırlayacak.


Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın maç programı şöyle:


Yarın:


13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Darüşşafaka


15.15 Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta


17.30 TS Bandırma BK - Pınar Karşıyaka


29 Eylül Pazar:


13.00 Bursaspor - Tofaş


15.15 Gaziantep Basketbol - Afyon Belediyesi


17.30 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş Sompo Sigorta


20.00 Sigortam.net İTÜ - Fenerbahçe Beko


30 Eylül Pazartesi:


20.00 Anadolu Efes - OGM Ormanspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.