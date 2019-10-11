Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı
Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor maçıyla başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor maçıyla başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 13 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Türk Telekom ile, Anadolu Efes de Bandırma BK ile mücadele edecek.
Yarın
13.00 Bahçeşehir Koleji - MY Afyon Belediyespor
15.15 Gaziantep Basketbol - Tofaş
17.30 Galatasaray DS - Beşiktaş SS
20.00 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
13 Ekim Pazar
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece - OGM Ormanspor
15.15 Bursaspor - Pınar Karşıyaka
17.30 TS Bandırma BK - Anadolu Efes
20.00 İTÜ Basket - Darüşşafaka - İSTANBUL