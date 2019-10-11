Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor maçıyla başlayacak.

11.10.2019 09:18
Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası yarın oynanacak Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor maçıyla başlayacak.


Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 13 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor'u ağırlayacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Galatasaray ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Türk Telekom ile, Anadolu Efes de Bandırma BK ile mücadele edecek.


Yarın


13.00 Bahçeşehir Koleji - MY Afyon Belediyespor


15.15 Gaziantep Basketbol - Tofaş


17.30 Galatasaray DS - Beşiktaş SS


20.00 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko


13 Ekim Pazar


13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece - OGM Ormanspor


15.15 Bursaspor - Pınar Karşıyaka


17.30 TS Bandırma BK - Anadolu Efes


20.00 İTÜ Basket - Darüşşafaka - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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