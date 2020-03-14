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basketbol, Gaziantep, Bandırma, Spor

Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 73 - T. Bandırma: 63

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, T. Bandırma'yı 73-63 mağlup etti.

14.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:06
Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 73 - T. Bandırma: 63

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, T. Bandırma'yı 73-63 mağlup etti.


ING Basketbol Süper Ligi'nde, korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, Gaziantep Basketbol ile Teksüt Bandırma karşı karşıya geldi. Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 73-63 galip bitirdi. Maçın en skorer ismi ise attığı 23 sayı ile Gaziantep Basketbol'dan Ivan Buva oldu.


Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Serdar Ünal xx, Ali Köseoğlu xx


Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva xxx 12, Erol Can Çinko xx 6, Can Uğur Öğüt xxx 13, Ivan Buva xxx 23, Buford xx 6, Vasiliauskas x 3, Jelovac xx 6, Metehan Akyel x 2, İsmail Cem Ulusoy x 2


Başantrenör: Nenad Markovic


T. Bandırma: Rıdvan Öncel xxx 20, Erkan Yılmaz xx 11, Sehmus Hazer xx 12, Alperen Şengün xx 10, Sadik Emir Kabaca xx 6, Furkan Haltal x 2, Atakan Erdek x 2


Başantrenör: Hakan Demir


1. Periyot: 26-13 (Gaziantep Basketbol lehine)


Devre: 38-30 (Gaziantep Basketbol lehine)


3. Periyot: 57-48 (Gaziantep Basketbol lehine) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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