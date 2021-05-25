Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor'un yeni başantrenörü Can Sevim oldu
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Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor'un yeni başantrenörü Can Sevim oldu

Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor'un yeni başantrenörü Can Sevim oldu
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da başantrenörlüğe Can Sevim getirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da başantrenörlüğe Can Sevim getirildi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Takımımızın yeni koçu ING Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Can Sevim oldu." denildi.

Aliağa Petkimspor, başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde normal sezonun son haftasında aldığı galibiyetle ligde kalmayı başarmıştı.

İzmir temsilcisinin yeni başantrenörü Can Sevim ise sezonu HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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