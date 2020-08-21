Basketbol Süper Ligi 15 takımla oynanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Basketbol Süper Ligi 15 takımla oynanacak

Basketbol Süper Ligi, 2020-2021 sezonunda 15 takımla oynanacak.

Basketbol Süper Ligi 15 takımla oynanacak
21.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 22:20

Basketbol Süper Ligi, 2020-2021 sezonunda 15 takımla oynanacak. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün çekilme kararının ardından, Süper Lig'de mücadele etmek için başvuran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün başvurusu reddedildi.

Basketbol Süper Ligi önümüzdeki sezon 15 takımla oynanacak. Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün, ING Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu müsabakalarından çekilme kararının ardından takım sayısında oluşan azalma nedeniyle, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için başvuran tek takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün başvurusu reddedildi.

Denizli ekibinin lisans başvuru dosyasının incelenmesi sonucunda, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda istenen şartları karşılayamaması üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü'nün Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etme başvurusunu kabul etmedi. Yaşanan gelişmeler sonrasında Basketbol Süper Ligi'nin önümüzdeki sezon 15 takımla oynanmasına karar verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Sağlık
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Güncel
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti 3. Sayfa
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu dev doğal gaz rezervi Rumları korkuttu Dünya
Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu dev doğal gaz rezervi Rumları korkuttu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı
Brezilyalı model, arkadaşıyla tartıştıktan sonra yanlışlıkla kendisini ateşe verdi
Brezilyalı model, arkadaşıyla tartıştıktan sonra yanlışlıkla kendisini ateşe verdi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı
Galatasaray, eski kondisyoneri Scott Piri'yi yeniden teknik ekibe kattı
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Halit Ergenç Murat Dalkılıç Bergüzar Korel
Spor Jose Sosa Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Basketbol Süper Ligi 15 takımla oynanacak - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 22:21:33. #1.15#
title