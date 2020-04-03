"Basketbol Şampiyonlar Ligi sağlığı ön plana koydu"
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basketbol, Güncel

"Basketbol Şampiyonlar Ligi sağlığı ön plana koydu"

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Yönetim Kurulu'nun, 2019-20 sezonunu oy birliğiyle Eylül sonu/Ekim 2020 başında Sekizli Final şeklinde devam ettirme kararı kulüplerden olumlu tepkiler aldı.

03.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:30

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Yönetim Kurulu'nun, 2019-20 sezonunu oy birliğiyle Eylül sonu/Ekim 2020 başında Sekizli Final şeklinde devam ettirme kararı kulüplerden olumlu tepkiler aldı. BCL'deki mücadelesini sürdüren tek Türk kulübü olan Türk Telekom'un Başantrenörü Burak Gören de Sekizli Final önerisini ve erteleme kararını değerlendirdi.

BCL'de Türk Telekom'la başarılı bir performans sergileyerek dikkat çeken Türk antrenör Burak Gören, karar ile ilgili olarak, "BCL, organizasyonu devam ettirmek istiyor. Bu güzel bir şey. Bunu yaparken sağlığı ön plana koyuyorlar ki bu bizim için çok önemli. Sekizli Final'in bizim için avantajı da, dezavantajı da var. Aradan önce BCL'de çok avantajlı bir konumdaydık, araya giren süre dolayısıyla avantajımız azalabilir. BCL'de çok güçlü bir gruptan lider olarak çıktık ve zorlu bir grubu avantajlı bitirdik. Ardından Son 16 Turu'nda eşleştiğimiz Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında rahat bir tempoda oynadık ve çeyrek finale kaldık. Buraya da ev sahibi avantajı ile geldik. Yarıda kalan döneme kadar formumuz üst düzeydeydi, kupaya bakışımız ve isteğimiz üst seviyedeydi. Dörtlü Final'e giden yolu ev sahibi avantajıyla, taraftarlarımızın önünde oynayacaktık. Sekizli Final'de bunu kaybedeceğiz. Ancak bu durumun negatif olduğu kadar, pozitif tarafları da var. Ne olursa olsun, bizler basketbolun içinde, rekabeti ve mücadeleyi seven insanlar olarak, turnuvanın yarıda kalmasını istemeyiz. Farklı tarihte, farklı bir konseptte tamamlanacak olması bile bizi mutlu eden bir nokta. İnşallah o tarihe kadar bütün ülkeler sağlıklı yapıya ulaşır" dedi.

BCL'in sağlığı ön planda tutmasının kendileri için önemli olduğunu belirten Gören, "BCL çok ciddi ve hızlı çözüm üretti. Kararlarını kulüplere de danışarak, fikir birliği içerisinde verdiler. Çok hızlı aksiyon aldılar ve sağlığı ön plana koydular. Sporcu, antrenör, çalışanlar ve taraftarların sağlığını ön plana alarak aslında toplumun sağlığına önem verdiklerini gösterdiler. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Artık, uygun şartlar sağlandığında, elimizden gelenin en iyisini yaparak mücadelemize devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

BCL, Sekizli Final etkinliğinin ev sahibi ve yeri ile turnuvaya ilişkin diğer ayrıntıları daha sonra duyuracak. Son 16 Turu'nun tamamlanması için oynanması gereken iki maç (JDA Dijon ile Nizhny Novgorod ve Iberostar Tenerife ve Filou Oostende maçları) ise teyit edilecek bir tarihte Sekizli Final öncesinde oynanacak. Türk Telekom'un, Sekizli Final'deki rakibi JDA Dijon ile Nizhny Novgorod arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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