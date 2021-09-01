Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yıllık başantrenörler toplantısı gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yıllık başantrenörler toplantısı gerçekleşti

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yıllık başantrenörler toplantısı gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), bu hafta başantrenörler toplantısı gerçekleştirdi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), bu hafta başantrenörler toplantısı gerçekleştirdi. İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşen toplantı, 2 gün sürdü. Bu sezon Türkiye'den Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka, Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka ve Tofaş'ın mücadele edeceği BCL'in başantrenörler toplantısına normal sezonda mücadele edecek takımların antrenörleri katıldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis'in açılışını yaptığı toplantıda görüşler tartışıldı, deneyimler paylaşıldı, değerlendirmeler ve öneriler toplandı. Toplantıda ayrıca geleceğe yönelik projeler sunularak, maç operasyonları gelişmeleri de konuşuldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos toplantıyla ilgili olarak, "Gerçekten kapsayıcı bir turnuva olan Basketbol Şampiyonlar Ligi, kulüpler tarafından ve kulüpler için düzenlenen bir etkinlik olup, bizlerin daimi hedefi kulüplerimize en üst düzeyde hizmet etmektir. Bu nedenle başantrenörlerimizi Cenevre'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Onlarla birlikte fikirleri tartışma ve onların görüşlerini dinleme fırsatı elde etmek kesinlikle rekabetimizi daha da geliştirmemize yardımcı olacak" dedi.

Toplantıda Tenerife Başantrenörü Txus Vidorreta, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 50 galibiyete ulaşan ilk antrenör olduğu için özel bir ödül aldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin altıncı sezonu, 4 Ekim 2021'de son şampiyon Hereda San Pablo Burgos ile Beşiktaş Icrypex arasında oynanacak açılış karşılaşması ile başlayacak.

Normal sezonda yer alacak tüm takımların belli olacağı eleme turu maçları ise 13-18 Eylül 2021 tarihlerinde dört ayrı şehirde oynanacak.

-İHA-

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yıllık başantrenörler toplantısı gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Ferhan Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Cristiano Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yıllık başantrenörler toplantısı gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 12:44:51. #1.16#

title