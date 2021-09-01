Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yıllık başantrenörler toplantısı gerçekleşti

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), bu hafta başantrenörler toplantısı gerçekleştirdi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), bu hafta başantrenörler toplantısı gerçekleştirdi. İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşen toplantı, 2 gün sürdü. Bu sezon Türkiye'den Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka, Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka ve Tofaş'ın mücadele edeceği BCL'in başantrenörler toplantısına normal sezonda mücadele edecek takımların antrenörleri katıldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis'in açılışını yaptığı toplantıda görüşler tartışıldı, deneyimler paylaşıldı, değerlendirmeler ve öneriler toplandı. Toplantıda ayrıca geleceğe yönelik projeler sunularak, maç operasyonları gelişmeleri de konuşuldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos toplantıyla ilgili olarak, "Gerçekten kapsayıcı bir turnuva olan Basketbol Şampiyonlar Ligi, kulüpler tarafından ve kulüpler için düzenlenen bir etkinlik olup, bizlerin daimi hedefi kulüplerimize en üst düzeyde hizmet etmektir. Bu nedenle başantrenörlerimizi Cenevre'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Onlarla birlikte fikirleri tartışma ve onların görüşlerini dinleme fırsatı elde etmek kesinlikle rekabetimizi daha da geliştirmemize yardımcı olacak" dedi.

Toplantıda Tenerife Başantrenörü Txus Vidorreta, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 50 galibiyete ulaşan ilk antrenör olduğu için özel bir ödül aldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin altıncı sezonu, 4 Ekim 2021'de son şampiyon Hereda San Pablo Burgos ile Beşiktaş Icrypex arasında oynanacak açılış karşılaşması ile başlayacak.

Normal sezonda yer alacak tüm takımların belli olacağı eleme turu maçları ise 13-18 Eylül 2021 tarihlerinde dört ayrı şehirde oynanacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı