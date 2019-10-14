Basketbol şampiyonlar ligi'nde perde açılıyor

14.10.2019 16:58

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu yarın oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak.

Basketbolda Euroleague ve Eurocup'ın ardından bir diğer organizasyon olan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalarla perde açılacak. Sekizer takımlı 4 grupta toplam 32 ekibin mücadele edeceği turnuvaya bu sezon 4 Türk kulübü katılıyor. A Grubu'nda mücadele edecek olan Türk Telekom, ilk maçına yarın saat 19.45'te deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Holon karşısında çıkacak. Gaziantep Basketbol ise sezonun ilk maçında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Peristeri'yi konuk edecek. Beşiktaş Sompo Sigorta ise D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 19.45'te deplasmanda PAOK ile mücadele edecek. B Grubu'nda yer alan TEKSÜT Bandırma ise ilk maçında Çarşamba günü İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'i saat 19.30'da kendi evinde ağırlayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın fikstürü şu şekilde:

15 Ekim Salı19.00 Gaziantep Basketbol - Peristeri19.00 VEF Riga - KK Mornar19.00 Neptunas - Brindisi19.30 PAOK - Beşiktaş Sompo Sigorta19.45 Hapoel Holon - Türk Telekom21.00 Rasta Vechta - Anwil Wloclawek 21.00 Strasbourg - Oostende21.30 Tenerife - Nizhny Novgorod

16 Ekim Çarşamba19.30 CEZ Nymburk - Brose Baskets Bamberg19.30 AEK - Pau Orthez19.30 TEKSÜT Bandırma - Hapoel Jerusalem21.00 Dijon - Falco Szombathely21.00 Telekom Baskets Bonn - Zaragoza21.30 Manresa - Torun21.30 Dinamo Sassari - Lietkabelis

21.30 San Pablo Burgos - Antwerp Giants

Kaynak: DHA