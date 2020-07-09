Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2020-21 sezonunun eleme turları ve normal sezon kura çekimi 15 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor
09.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:16

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2020-21 sezonunun eleme turları ve normal sezon kura çekimi 15 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek. BCL'nin normal sezonunda mücadele edecek beş Türk kulübünün torbaları da belli oldu.

BCL'nin 2020-21 sezonunda 32 kulüp mücadele edecek. Yirmi sekiz kulüp doğrudan normal sezonda yer alacakken, son 4 kulüp oynanacak iki eleme turunun ardından belirlenecek. Kura çekiminin tüm aşamalarında, normal sezonun bir grubunda iki kulüple yer alacak olan Türkiye dışında, aynı ülkeden hiçbir takımın karşı karşıya gelmemesini güvence altına almak adına, ülke koruma ilkesi uygulanacak.

Hem eleme turları hem de normal sezon kuraları için, kulüpler öncelikle BCL kulüp sıralamasına göre; daha önce BCL'de yer almamış kulüpler ise BCL ülke sıralamasına göre torbalara yerleştirildi.

BCL 2020-21 sezonu, 15 Eylül 2020'de, oynanacak iki eleme turundan ilki ile başlayacak.

ELEME TURLARI

BCL kulüp ve ülke sıralamalarına göre 16 kulüp, 4 torbaya dağıtılacak ve kura çekimi sonucunda 8 eşleşme belirlenecek. Maçlar iç saha ve deplasman usulüne göre oynanacak.

İlk eleme turu 15 ve 18 Eylül'de oynanacak. Kazanan 8 kulüp, ikinci eleme turunda oynamaya hak kazanacak. İkinci turda 2 ve 3'üncü torbada yer alan kulüplerden kazananlar, 1 ve 4'üncü torbanın kazananları ile karşılaşacak. İkinci eleme turu maçları 22 ve 25 Eylül'de oynanacak. Kazanan 4 kulüp, BCL normal sezonunda oynama hakkı elde edecek.

NORMAL SEZON

Normal sezona doğrudan katılan 28 kulüp ile ikinci eleme turundan onlara katılan 4 kulüp, normal sezonda yer alacak. Kulüpler, BCL kulüp sıralamasına göre (kulüp sıralaması mümkün olmayan durumlarda ülke sıralamasına göre) 8 torbaya yerleştirilecek ve 4 gruba dağıtılacak. Maçlar rövanş usulü oynanacak.

KURA ÇEKİMİ PROSEDÜRÜ

Kura çekiminin geri kalanında ülke korumasını sağlamak amacıyla, kura çekimine 8'inci torba (2'inci eleme turu kazananlarının olduğu) ile başlanacak ve kulüpler 4 gruba dağıtılacak. Ardından, kura çekimi birinci torbadan 7'nci torbaya kadar, ülke koruması faktörü göz önünde bulundurularak, bir sonraki mevcut gruba dağıtılacak şekilde devam edecek.

Normal sezon 13 Ekim 2020'de başlayacak. Normal sezonda mücadele edecek Türk kulüplerinden Darüşşafaka Tekfen 7'nci, Galatasaray Doğa Sigorta ve Tofaş 6'ncı, Pınar Karşıyaka 4'üncü ve Türk Telekom ise 3'üncü torbadan kura çekimine katılacak.

Kura çekimi 15 Temmuz Çarşamba günü, TSİ 12.00'de yapılacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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