Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bugün gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Mies bölgesindeki Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol, Bandırma İhtisas BK ve Türk Telekom'un grupları şekillendi.

A grubunda mücadele edecek olan Türk Telekom, Oostende, Sassari, Strasbourg, Manresa, Unet Holon ve elemelerden gelecek iki takımla eşleşti. B grubunda yer alan Bandırma İhtisas BK, AEK, Elan Bearnais, Hapoel Jerusalem, Rastha Vechta, Wloclawek ve elemelerden gelen iki takımla mücadele edecek. C grubunda kendine yer bulan Gaziantep Basketbol ise, Bamberg, CEZ Nymburk, Peristeri, Tenerife, VEF Riga ve elemelerden gelecek iki takımla karşılaşacak. Beşiktaş Sompo Japan da D grubunda PAOK, JDA Dijon, Neptunas, Brindisi, Zaragoza ve elemelerden gelen iki takımla bir üst tura çıkmak için mücadele verecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 15 Ekim'de başlayacak.



Kaynak: DHA

- İstanbul