Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2 galibiyet 1 mağlubiyet

15.10.2019 23:53

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta, bugün oynanan karşılaşmalar ile başlarken Türk takımları geceyi 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile kapattı.

A Grubu'nda yer alan Türk Telekom, İsrail deplasmanında Hapoel Holon ile karşı karşıya geldi. Ankara temsilcisi, baştan sona başa baş geçen mücadeleyi 82-79 kazanarak ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Türk Telekom'da beş oyuncu çift haneli sayı üretirken TJ Campell 15 sayıyla oynadı.

C Grubu'nda mücadele eden Gaziantep Basketbol, sahasında Yunanistan'ın Peristeri takımını konuk etti. Mücadeleye çok etkili başlayan Gaziantep, ilk periyodu 25-12 önde geçmesine rağmen geri kalan otuz dakikalık bölümünde üstünlüğünü koruyamayınca karşılaşmadan 70-64 mağlup ayrıldı. Gaziantep Basketbol'da Drew Crawford kaydettiği 16 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.D Grubu'nda yer alan Beşiktaş Sompo Sigorta ise Yunanistan deplasmanında PAOK karşısına çıktı. İlk üç periyot çekişmeli geçen mücadelede Beşiktaş, son periyottaki etkili oyunuyla rakibini 69-60 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Beşiktaş Sompo Sigorta'da Toddrick Gotcher 19 sayı üreterek galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer Türk ekibi TEKSÜT Bandırma ise yarın sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem'i ağırlayacak.

Kaynak: DHA