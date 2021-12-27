Basketbol Şampiyonası Sona Erdi

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Sakarya'da düzenlenen Üniversiteler Basketbol 2. Lig Grup Müsabakaları sona erdi. Eskişehir Teknik Üniversitesinin grup birincisi olarak bitirdiği şampiyonayı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Erkek Basketbol Takımı, grubu 4'üncü olarak tamamladı.

Beş gün süren müsabakaların maç sonuçları şöyle;

20. 12. 2021 SKOR

GEBZE TEKNİK Ü. 39 79 SAKARYA Ü.

SAKARYA UYG. BİLM. 79 65 BURSA TEKNİK Ü.

ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. 77 57 BANDIRMA Ü.

21. 12. 2021 SKOR

BANDIRMA Ü. 56 60 GEBZE TEKNİK Ü.

OSMANGAZİ Ü. 58 88 SAKARYA UYG. BİLM.

SAKARYA Ü. 29 61 ESKİŞEHİR TEKNİK Ü.

22. 12. 2021 SKOR

SAKARYA Ü. 91 33 BANDIRMA Ü.

ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. 69 55 GEBZE TEKNİK Ü.

BURSA TEKNİK Ü. 69 49 OSMANGAZİ Ü.

23. 12. 2021

SAKARYA UYG. BİLM. Ü. 80 65 SAKARYA Ü.

ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. 70 44 BURSA TEKNİK Ü.

24. 12. 2021

SAKARYA Ü. 56 58 BURSA TEKNİK Ü.

SAKARYA UYG. BİLM. Ü. 48 54 ESKİŞEHİR TEKNİK Ü. 27 kez görüntülendi.

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