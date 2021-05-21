Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası geri dönüyor
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Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası geri dönüyor

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası geri dönüyor
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Spor

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası geri dönüyor.

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası geri dönüyor.

Red Bull'un açıklamasına göre, sokak basketbolunu zevkli hale getiren önemli detaylardan olan sahalar, bu kez Red Bull Half Court'la renklenecek. Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası basketbol severlere kendi özgün tasarımlarını sahalara aktarma fırsatı sunacak.

"Saha benim" diyen basketbolseverler, finalin oynanacağı zeminin tasarımı için yarışacak. 27 Haziran'a kadar RedBull.com/sahasenin adresinde yapılacak dizaynlar arasından seçilecek en iyi tasarım hem Türkiye finalinin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısı sürpriz hediyelerin de sahibi olacak.

Böylece 3x3 Basketbol'un ruhunu en iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.

Türkiye elemeleri için başvurular da başlıyor

ABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada 3'er kişilik iki takımın oynadığı Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası'na katılacak takımlar, ilk olarak Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek. Eylülde Rusya'da yapılacak dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek takımın belirleneceği organizasyonun Türkiye elemeleri için kayıtlar 31 Mayıs'ta başlayacak.

Dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court'un diğer 3x3 turnuvalarından farkı bulunuyor. Turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası geri dönüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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