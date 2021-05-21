Basketbol sahaları Red Bull Half Court ile renkleniyor
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Basketbol sahaları Red Bull Half Court ile renkleniyor

Basketbol sahaları Red Bull Half Court ile renkleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası geri dönüyor.

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası geri dönüyor.

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası büyük bir sürprizle geri dönüyor. Sokak basketbolunu zevkli hale getiren önemli detaylardan olan sahalar, bu kez Red Bull Half Court'la renkleniyor. Turnuva basketbol severlere kendi özgün tasarımlarını sahalara aktarma fırsatı sunuyor. 'Saha benim' diyen basketbol severler, finalin oynanacağı zeminin tasarımı için yarışacak. 27 Haziran tarihine kadar internet üzerinden yapılacak dizaynlar arasından seçilecek en iyi tasarım hem Türkiye Finali'nin oynanacağı sahayı süsleyecek hem de tasarımcısı sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Böylece 3x3 Basketbol'un ruhunu en iyi yansıtan tasarım, kazananın imzasıyla birlikte, tüm sokak basketbolcularının keyifle kullanacakları bir alanda yaşayacak.

Türkiye elemeleri için başvurular başlıyor

ABD'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada 3'er kişilik iki takımın oynadığı turnuvaya katılacak takımlar ilk olarak Türkiye Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Eylül ayında Rusya'da yapılacak dünya finallerinde Türkiye'yi temsil edecek takımın belirleneceği organizasyonun Türkiye elemeleri için kayıtlar 31 Mayıs'ta başlayacak.

Dünyanın en iyi sokak basketbolcularının mücadele edeceği organizasyonun 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.

Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor

Organizasyonda takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor. - İSTANBUL

Basketbol sahaları Red Bull Half Court ile renkleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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