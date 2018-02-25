Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, kupasını aldı.

Mardin'deki Artuklu Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından gerçekleştirilen törende Yakın Doğu Üniversitesi'ne kupasını Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.

Finalde Yakın Doğu Üniversitesi'ne mağlup olarak ikincilikle yetinmek zorunda kalan Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncuları ve teknik heyetine ise ödüllerini AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile TBF yönetim kurulu üyeleri takdim etti.

Maçın en değerli oyuncusu (MVP) Vandersloot

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) Yakın Doğu Üniversitesi'nden Courtney Michelle Vandersloot oldu.

Vandersloot, Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında kaydettiği 19 sayının yanı sıra 12 asist ve 4 ribaunt üretti.