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Basketbol: PTT Kadınlar Türkiye Kupası

Mardin'de gerçekleştirilen Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonunun finalinde, Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

Basketbol: PTT Kadınlar Türkiye Kupası

Mardin'de gerçekleştirilen Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonunun finalinde, Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

Artuklu Spor Salonu'nda 8 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada çeyrek finalde Abdullah Gül Üniversitesi'ni 88-53 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finalde de BOTAŞ'ı 79-63 mağlup ederek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Beşiktaş'ı 79-58 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor ise yarı finalde Fenerbahçe'yi 65-59 yenerek adını finale yazdırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasındaki final maçı, 25 Şubat Pazar günü saat 15.00'te başlayacak.

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