Basketbol: PTT Kadınlar Türkiye Kupası
Mardin'de gerçekleştirilen Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonunun finalinde, Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.
Mardin'de gerçekleştirilen Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonunun finalinde, Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.
Artuklu Spor Salonu'nda 8 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada çeyrek finalde Abdullah Gül Üniversitesi'ni 88-53 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, yarı finalde de BOTAŞ'ı 79-63 mağlup ederek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Beşiktaş'ı 79-58 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor ise yarı finalde Fenerbahçe'yi 65-59 yenerek adını finale yazdırdı.
Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasındaki final maçı, 25 Şubat Pazar günü saat 15.00'te başlayacak.
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