Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmaları yarın yapılacak.

Mardin'de Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen kupada finale yükselecek takımlar, yarın yapılacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Kupadaki ilk yarı final mücadelesinde Abdullah Gül Üniversitesi'ni eleyen Yakın Doğu Üniversitesi ile Çukurova Basketbol'u saf dışı bırakan BOTAŞ, saat 15.30'da karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final maçında ise Beşiktaş'ı kupanın dışına iten Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor'a üstünlük kuran Fenerbahçe, saat 18.00'de mücadele edecek.