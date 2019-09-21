Basketbol: Pınar Protein Kupası

21.09.2019 18:10

Basketbolda Pınar Protein Kupası'nın son maçında Pınar Karşıyaka, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 86-65 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 32-15 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, devreyi de 51-26 üstün geçti. Üçüncü periyodu da 65-44 önde bitiren yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 86-65 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor, Arel Üniversitesi Büyükçekmece'de ise Andrew Andrews 19'ar sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.

Pınar Karşıyaka'nın 2 galibiyetle tamamladığı turnuvada Bosna Hersek ekibi Igokea 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ise iki yenilgi aldı.

Kaynak: AA