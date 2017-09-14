Basketbol: Pınar Kupası

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi temsilcisi Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Pınar Kupası, yarın 2 karşılaşmayla başlayacak.



Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Demir İnşaat Büyükçekmece, Trabzonspor Basketbol ve Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora'nın katılacağı Pınar Kupası'nda maçlar, 2 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.



Turnuvada yarın saat 16.30'da Demir İnşaat Büyükçekmece-Stelmet Zielona Gora, saat 19.00'da ise Pınar Karşıyaka-Trabzonspor Basketbol maçları yapılacak.



İlk karşılaşmaları kazanacak takımlar 16 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de finalde, mağlupları ise saat 14.30'da üçüncülük karşılaşmasında mücadele edecek.