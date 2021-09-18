Basketbol: Pınar Cup 2021

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Pınar Cup 2021 turnuvasının final maçında Bosna Hersek'ten Igokea'yı 90-71 yenen Pınar Karşıyaka, birinciliğe ulaştı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki ilk periyodu 20-20 eşitlikle tamamlanan müsabakada Pınar Karşıyaka, devreyi 41-37 üstün bitirdi. Üçüncü periyodu 66-54 galip geçen yeşil-kırmızlı ekip, müsabakadan 90-71 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Pınar Karşıyaka'da 22 sayı ile oynayan Bonzie Colson oldu.

Turnuvanın ilk maçında da Büyükçekmece Basketbol'u mağlup eden Pınar Karşıyaka, Pınar Cup 2021'de birinciliğe ulaştı. Igokea'nın ikinci olduğu turnuvayı Büyükçekmece Basketbol üçüncü, Beşiktaş Icrypex de dördüncü tamamladı.