Basketbol: Pavlos Giannakapoulos Turnuvası

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nın ilk maçında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 79-75 yenildi.

21.09.2019 19:30
Basketbol: Pavlos Giannakapoulos Turnuvası

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nın ilk maçında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 79-75 yenildi.

Panathinaikos'un ev sahipliğinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçında sarı-lacivertli takım, AX Armani Exchange Milan karşısında ilk yarıyı 37-34 geride tamamladı. Son bölümü çekişmeli geçen maçı AX Armani Exchange Milan, 79-75 kazandı.

Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas 13, Derrick Williams ve Ali Muhammed 12'şer sayı kaydetti.

Fenerbahçe Beko, üçüncülük müsabakasında yarın Panathinaikos-Maccabi FOX maçının mağlubuyla karşılaşacak.

Kaynak: AA
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