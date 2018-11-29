Basketbol Oynarken Çenesine Darbe Alan Talihsiz Gencin, Hayatı Karardı

Filipinler'de yaşayan 30 yaşındaki Leonardo Moris isimli adam, 10 yıl önce basketbol oynarken çenesine bir darbe aldı. Aldığı darbe sonrası yıllarca diş ağrısına benzer bir acılar yaşayan Moris'in çenesine aldığı darbeden dolayı ameloblastoma tipi tümörün geliştiği saptandı. Aldığı darbeden dolayı yüzünde gelişen tümor bir kafatası büyüklüğüne ulaştı. İnşaat işçisi olarak çalışan ve çok az bir geliri olan Moris'in, tedavi edilmemesi durumunda ölme riskinin çok yüksek olduğu belirtildi.

BASKETBOL OYNARKEN ALDIĞI DARBE HAYATINI KARARTTI

Filipinler'de basketbol oynarken çenesinde bulunan tümöre darbe alan Moris, tümörün büyümesi sonucu çene kemiği ve dişleri şişmeye başladı. Çok az para kazanmasına rağmen inşaatlarda çalışmaya devam eden Moris, tümörünün her geçen gün daha da büyüdüğünü ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

GEREKLİ MÜDAHALE YAPILIRSA İYİLEŞEBİLİR

Moris'in tedavi gördüğü hastanenin doktoru, hastalığın ilerlemesine rağmen gerekli operasyonun yapılması durumunda iyileşebileceğini söyledi.