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Basketbol müsabakaları sona erdi

Bilecik'te düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları Sezonu Küçük Erkekler Basketbol müsabakaları İstasyon Spor Salonunda oynanan final maçı ile sona erdi.

15.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:03
Basketbol müsabakaları sona erdi

'te düzenlenen 2019-2020 Okul Sporları Sezonu Küçük Erkekler müsabakaları İstasyon Salonunda oynanan final maçı ile sona erdi.


Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu ile Bozüyük Yavuz Sultan Selim Ortaokulunun karşılaştığı final mücadelesinde kupayı kazanan okul Murat Hüdavendigar oldu. Karşılaşma sonrası takımlara kupa ve madalyaları Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu ve Bişlecik Kadastro Müdürü Sadık Yıldırım tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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