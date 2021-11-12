Basketbol: Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftası oynanan tek karşılaşmayla başladı.
MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftası oynanan tek karşılaşmayla başladı.
Manisa'da oynanan mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor'u 84-77 mağlup etti.
Mücadelenin ilk yarısı ise Samsunspor'un 46-42 üstünlüğü ile sona erdi.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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