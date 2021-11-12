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Basketbol: Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Basketbol: Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftası oynanan tek karşılaşmayla başladı.

MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftası oynanan tek karşılaşmayla başladı.

Manisa'da oynanan mücadelede Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor'u 84-77 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısı ise Samsunspor'un 46-42 üstünlüğü ile sona erdi.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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