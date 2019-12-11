Basketbol menajeri Murat Murathanoğlu Mardinli gençlerle buluştu
Basketbol menajeri Murat Murathanoğlu Mardinli gençlerle buluştuMardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde düzenlenen Aralıksız Kültür, Sanat, Edebiyat Günleri'nin yedinci konuğu olan menajer Murathanoğlu yaşamı, hobileri, meslek kariyeri ve deneyimini aktardı.
11.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:48
Basketbol menajeri Murat Murathanoğlu Mardinli gençlerle buluştu
Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde düzenlenen Aralıksız Kültür, Sanat, Edebiyat Günleri'nin yedinci konuğu olan menajer Murathanoğlu yaşamı, hobileri, meslek kariyeri ve deneyimini aktardı.
Gençlerin sorularını cevaplandıran Murathanoğlu, söyleşi sonrası "Salondaki En Kötü Koltuk" kitabını imzaladı.
Kaynak: AA