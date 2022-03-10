Basketbol maçları ertelendi
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Türkiye Basketbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi.
(İHA)
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022