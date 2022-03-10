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Basketbol maçları ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Basketbol maçları ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, elverişsiz hava koşulları nedeniyle 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TBF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzu etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeni ile 12-13 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak tüm basketbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmaların tarihleri daha sonra açıklanacaktır" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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