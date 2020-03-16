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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Yalova, Spor

Basketbol maçında ilginç sevinç

Bütün dünyayı etkisi altına aran koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle ülkemizde de maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken, hafta sonu oynanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile Semt Yalova 77 Basket maçının sonunda bu karara ev sahibi takım oyuncuları ilginç bir sevinç...

16.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:13
Basketbol maçında ilginç sevinç

Bütün dünyayı etkisi altına aran koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle ülkemizde de maçların seyircisiz oynanmasına karar verilirken, hafta sonu oynanan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ile Semt Yalova 77 Basket maçının sonunda bu karara ev sahibi takım oyuncuları ilginç bir sevinç gösterisiyle tepki gösterdi. 102-94 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle tamamlanan maçın sonunda ev sahibi ekibin oyuncuları boş tribünleri selamlayarak galibiyet sevinçlerini yaşadılar. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Mert Konuk da boş tribünün önüne gelerek, selfie çekme hareketiyle maçların seyircisiz oynatılmasını protesto etti. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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