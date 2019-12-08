Basketbol maçında davetsiz misafir
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Basketbol maçında davetsiz misafir

Karabük'te oynanan tekerlekli sandalye basketbol maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın bir süre durmasına yol açtı.

08.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:17
Basketbol maçında davetsiz misafir

'te oynanan tekerlekli sandalye maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın bir süre durmasına yol açtı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grup'ta Karabük Demir Kartal Bedensel Engelli Basketbol Takımı ile Aydın Genç Efeler Bedensel Engelli Basketbol Takımı arasında Yeni Mahalle Salonu'nda oynanan maçta, sahaya köpek girdi.

Sahaya aniden giren köpek önce saha içinde tur atmaya başladı. Bir süre sahada kalan köpek, renkli görüntü oluşturdu.

Karabük Demir Kartal Antrenörü Ercan Kollu tarafından köpeğin sahadan çıkartılmasının ardından hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

Karşılaşma sonunda Karabük Demir Kartal sahadan 80-42 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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: Basketbol maçında davetsiz misafir
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