Basketbol Maçın Ardından

Basketbolda THY Avrupa Ligi 7. hafta karşılaşmasında sahasında Olympiakos'a 90-83 kaybeden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, zor bir rakibe karşı basit top kayıpları yaptıklarını ve kaybettiklerini belirtti.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic,"Maçta 2 farklı bölüm vardı, 3. çeyrekte agresifliğimiz yetersizdi. Son çeyrekte kendimizi toparlayıp maça geri dönebildik. Oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve maçı uzatmaya götürdüler." şeklinde konuştu.



Hakem kararlarını eleştiren tecrübeli hoca, "Verilen kararları anlamak zor. Bize çok kolay hücum faulleri çalındı. Rakibimize ise aynı pozisyonlarda çalınmadı. Bize çok net fauller vardı bu adil değil. Şu ana kadar hakem kararlarından bir maç kaybettik, bu çok doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.



FİBA ve Avrupa Ligi takviminin çakışması üzerine milli takıma gitmeyeceklerini açıklayan sarı-lacivertli oyuncuların zor bir durumda kalıp kalmadığı sorusu üzerine Obradovic, "Basketboldaki önemli kişiler oyunculardır. FIBA bu takvimle onları zora soktu. Dürüst olmak gerekirse bütün oyuncular aynı durumdalar. Umarım oyuncu birlikleri kurulur. Onlarsız zaten hiç bir maçın anlamı yok." dedi.



-Olympiakos cephesi



Olympiakos Başantrenörü Giannis Sferopoulos ise çok zor bir deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldıklarını bildirdi.



Avrupa şampiyonu takımı yendiklerini ifade eden Sferopoulos, "Burada bu taraftara ve hocaya karşı oynamak çok zor. Fenerbahçe Doğuş ilk yarının sonunda 31-30 öndeyken o kadar tecrübeli takım ki 10 sayı öne geçmeyi başardı. Devre arasında oyuncularla savunmada ve hücumda daha agresif olmamız gerektiğini konuştuk. 3. çeyreğe çok iyi başladık savunmamız ve dış atışlarımız çok iyiydi. Son çeyrekte az farkla öne geçtik, sonlarda kötü hücum edince maç uzatmaya gitti." yorumunu yaptı.



Maç uzatmaya gidince inançlarını kaybetmediklerini söyleyen tecrübeli başantrenör, "Uzatma bölümünde savunmada ve hücumda çok iyi oynadık. Sonunda öne geçmeyi başardık ve kazanmayı hak ettik. Maçtan sonra oyuncularla konuştum ve böyle devam etmemiz gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.