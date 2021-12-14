Basketbol maçı sonrasında kavga çıktı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, okullararası düzenlenen basketbol maçı sonrasında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü basketbol salonunda okullararası düzenlenen basketbol maçı sonrasında Fen Lisesi ile Bilgi Anadolu Lisesi takımlarının taraftar öğrencileri arasında tartışma çıktı. Basketbol maçı dolayısıyla çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte kavga eden öğrenciler, kavgayı bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri çıkabilecek olaylara karşı bir süre maçın yapıldığı salonda güvenlik önlemi aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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