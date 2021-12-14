Basketbol maçı sonrasında kavga çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol maçı sonrasında kavga çıktı

Basketbol maçı sonrasında kavga çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, okullararası düzenlenen basketbol maçı sonrasında taraftarlar arasında kavga çıktı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, okullararası düzenlenen basketbol maçı sonrasında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü basketbol salonunda okullararası düzenlenen basketbol maçı sonrasında Fen Lisesi ile Bilgi Anadolu Lisesi takımlarının taraftar öğrencileri arasında tartışma çıktı. Basketbol maçı dolayısıyla çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte kavga eden öğrenciler, kavgayı bırakarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri çıkabilecek olaylara karşı bir süre maçın yapıldığı salonda güvenlik önlemi aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Basketbol maçı sonrasında kavga çıktı

Siirt'te vahşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

Siirt'te vahşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

 Bu kadarına da pes! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yakalandı

Bu kadarına da pes! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yakalandı

 Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız kaçırma iddiası mahalleyi karıştırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title