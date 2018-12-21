Basketbol Kurtuluş Kupası Heyecanı Parke Üzerinde Yaşandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Basketbol İl Temsilciliği ile organize edilen 25 Aralık Basketbol Kupası birincileri ödüllerini törenle aldı.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Basketbol İl Temsilciliği işbirliği çerçevesinde düzenlenen 25 Aralık Basketbol Kurtuluş Kupası, 330'un üzerinde potanın perisi ve potanın dev adamların katılımıyla Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldı. Ödül töreninde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile çok sayıda antrenör, öğrenci velisi ve basketbol gönüllüleri dereceye giren takımları yalnız bırakmadı. Altıncısı düzenlenen organizasyona 22 takım katıldı. 25 Aralık Basketbol Kurtuluş Kupası ödül töreninde dereceye giren sporcuların mutluluğunu paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu öğrencinin gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Törende öğrencilere hitaben konuşan Fadıloğlu, "Şehit Kamil, Gaziantep savunmasının baş mimarlarından biriydi ve bu müsabakalara katılan çocuklarımızın yaşında bir çocuktu. Bugün eğer buralarda rahat spor yapıp yaşayabiliyorsak, atalarımızın ve o yaşta şehit olmuş evlatlarımızın sayesinde bunu yapabiliyoruz. Allah, o günleri bize bir daha göstermesin. Bundan 97 yıl önce Gaziantep'in kurtuluşu 25 Aralık'ta gerçekleşti. Şehitkamil Belediyesi olarak biz de değişik branşlarda geleneksel hale getirdiğimiz etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Bugün 6.'sını icra ettiğimiz Kurtuluş Kupası etkinlikleri çerçevesinde 22 takımdan oluşan bir turnuva düzenledik. Bu turnuvada emeği geçen öncelikle Basketbol İl Temsilciliğine, velilerimize ve hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu müsabakalarda oynayan, bugün dereceye giren veya girmeyen 330 öğrencimizi yürekten kutluyorum. Bu tür müsabakaları, turnuvaları özellikle çocuklarımızın birbiriyle kaynaşmasını sağlamak, kulüpler arası irtibatları arttırmak adına çok önemsiyoruz. Diğer taraftan çocuklarımızda yalnızca akademik başarıyı değil, bir yandan da sosyal, sportif ve kültürel anlamda da belirli bir yerlere gelebilmelerini amaçlıyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma, velilerimize, hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA