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Basketbol Kulüpler Birliği kuruluyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Basketbol Kulüpler Birliği kuruluyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takım, Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması yönünde karar alındığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takım, Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması yönünde karar alındığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takımın başkan ve idarecileri, 2 Aralık Perşembe günü düzenlenen toplantıda bir araya gelerek Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması yönünde karar aldı.

Ligdeki 16 takımın bugün yaptığı ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı: "ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takımın başkan ve idarecileri, 2 Aralık Perşembe günü düzenlenen toplantıda bir araya gelmiştir.

Bu buluşmada, ülke basketbolunu ileriye taşımak için üretilecek her türlü fikir ve projeye öncülük etmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda Türkiye Basketbol Federasyonu ile koordineli bir şekilde çalışacak Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması noktasında fikir birliğine varılmıştır.

Bu projenin hayata geçebilmesi için gerekli adımları planlamak üzere, takımlarımızın genel menajerlerinden oluşan bir komisyon aracılığıyla çalışmalara başlanmıştır.

Basketbol Kulüpler Birliği projesinin geleceğine dair resmiyet kazanan her türlü gelişme, ilerleyen dönemlerde basketbol kamuoyu ile paylaşılacaktır."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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