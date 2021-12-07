Basketbol Kulüpler Birliği kuruluyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takım, Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması yönünde karar alındığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takımın başkan ve idarecileri, 2 Aralık Perşembe günü düzenlenen toplantıda bir araya gelerek Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması yönünde karar aldı.

Basketbol Kulüpler Birliği projesinin geleceğine dair resmiyet kazanan her türlü gelişme, ilerleyen dönemlerde basketbol kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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