Basketbol Kampı Sakarya'da Gerçekleştirilecek

Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) desteklediği Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Altyapı Gelişimi Projesi çerçevesinde düzenlenecek kampın Sakarya'da yapılacağı bildirildi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, TBF Basketbol Kampı'nın kentte düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.



TBF'nin FIBA tarafından desteklenen Altyapı Gelişimi Projesi çerçevesinde düzenlenmesi planlanan basketbol kampı için bir süredir ev sahibi şehrin belirlenmesi hususundaki değerlendirme sürecinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "Sakarya şehrinin gelişen basketbol yapısı, Türk basketbolunun gelişimi için ileride daha fazla katkı sağlama potansiyeli ve pozitif iletişim gücü göz önünde bulundurularak TBF Basketbol Kampının Sakaryamızda düzenlenmesine karar verilmiştir. TBF Basketbol Kampı 16-21 Temmuz tarihleri arasında Sakarya Üniversitesinde düzenlenecektir. TBF tarafından belirlenen antrenörlerin görev yaptıkları 10 farklı ilden belirleyecekleri 10 çocuk (2002-2003 ve 2004 doğumlu - kız-erkek) ve 24 antrenörle birlikte TBF kamp yönetim ekibi ve Amerikalı antrenörler kampta yer alacak. 15 Temmuz Cumartesi günü itibariyle de belirlenecek program dahilinde tesiste çalışmalar başlayacak." denildi.



Açıklamada, şehre prestij katacak önemli bir projeye daha ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Bayraktar'ın şu ifadelerine yer verildi:



"FIBA'nın düzenlediği kampa şehrimizin ev sahipliği yapacağı Basketbol Federasyonumuz tarafından açıklandı. Federasyonumuzun şehrimiz basketboluyla ilgili yaptığı açıklamalar memnuniyet verici. 16-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek bu organizasyon basketbol geleceğimiz açısından şehrimize prestij kazandıracaktır."