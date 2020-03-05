Haberler » Spor » Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Spor

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Adana AtatürkHakemler: Murat Ciner, Egemen Ercan, Halil ErkoçFenerbahçe Öznur Kablo: Williams 18, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 8, Gray 10, Zandalasini 10, Stokes 14, Gonzales 2Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, White 14, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 9, Putnina 17,...

05.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:00
Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Atatürk

Hakemler: Murat Ciner, Egemen Ercan, Halil Erkoç

Fenerbahçe : Williams 18, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 8, Gray 10, Zandalasini 10, Stokes 14, Gonzales 2

Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, White 14, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 9, Putnina 17, Zellous 12, Bahar Öztürk 5, Talbert 8, Nilay Aydoğan

1. Periyot: 16-16

Devre: 40-34

3. Periyot: 56-48

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi'ni 73-65 yenerek finale yükseldi.

Sarı-lacivertli takım, finalde İzmit Belediyespor-Beşiktaş TRC İnşaat maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler