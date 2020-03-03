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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı finaline yükselen ilk 2 takım Fenerbahçe Öznur Kablo ve Çankaya Üniversitesi oldu.

03.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:56
Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbolda Kadınlar yarı finaline yükselen ilk 2 takım ve oldu.

Adana Atatürk Salonu'nda oynanan ilk gün karşılaşmalarının ardından Bellona Kayseri Basketbol'u 73-61 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo ile Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 yenen Çankaya Üniversitesi yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Öznur Kablo ve Çankaya Üniversitesi, aynı zamanda yarı finalde de eşleşti. 5 Mart'ta oyanacak müsabakada iki takım finale çıkma mücadelesi verecek.

Çeyrek finalde yarın oynanacak Galatasaray-İzmit Belediyespor ve OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat maçlarının galibi de yarı finalde eşleşecek.

Organizasyonda final müsabakası ise 6 Mart'ta yapılacak.

Kaynak: AA

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