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Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Adana AtatürkHakemler: Erhan Gürsel, Tolga Edis, Nazlı Çisil GüngörBirevim Elazığ İl Özel İdare: Nazlı Güngör, Young 9, Williams 4, Miray Şahin, Vaughn 24, Sanem Gamze Zeren 8, Kübra Erat 7, Slonjsak 16, Nevin Kristen Vatansever 9Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, White 22, Tuğçe...

03.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:22
Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Atatürk

Hakemler: Erhan Gürsel, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

Birevim İl Özel İdare: Nazlı Güngör, Young 9, Williams 4, Miray Şahin, Vaughn 24, Sanem Gamze Zeren 8, Kübra Erat 7, Slonjsak 16, Nevin Kristen Vatansever 9

Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, White 22, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 20, Putnina 22, Zellous 9, Bahar Öztürk 6, Talbert 12, Nilay Aydoğan

1. Periyot: 25-25

Devre: 40-50

3. Periyot: 58-78

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çankaya Üniversitesi, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 91-77 yenerek yarı finale yükseldi.

Çankaya Üniversitesi, yarı finalde 5 Mart Perşembe günü Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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