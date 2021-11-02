Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Ligi

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Ligi

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila'ya 64-60 yenildi.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila'ya 64-60 yenildi.

Schio kentindeki Livio Romare Spor Salonu'nda yapılan maçta sarı-lacivertliler ilk çeyreği 13-12, ikinci periyodu 31-26, üçüncü çeyreği de 53-46 geride geçti.

Müsabakanın 35. dakikasında farkı 1 sayıya (57-56) indirmesine rağmen öne geçemeyen Fenerbahçe, parkeden 64-60 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekipte 27 sayıyla maçın en skoreri olan Kayla McBride'ın performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Kenardan sadece 3 sayı katkısı alabilen Fenerbahçe'de McBride'ın yanı sıra diğer ilk 5 oyuncuları Alina Lagupova 14, Kiah Irene Stokes 7, Olcay Çakır Turgut 5, Elizabeth Williams ise 4 sayı üretti. Sonradan oyuna giren 4 oyuncu arasında sadece Alperi Onar 3 sayı bulabildi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Safiport 3. kez mağlup olurken İtalyan temsilcisi 2. galibiyetini elde etti.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Aziz Yıldırım'ı hiç böyle görmediniz! Doğum gününde çılgınca eğlenip, şarkı söyledi

Aziz Yıldırım'ı hiç böyle görmediniz! Doğum gününde çılgınca eğlenip, şarkı söyledi

 Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor

 Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak

Basketbolda salonlara tam kapasiteyle seyirci alınacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title