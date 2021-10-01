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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası'nda finale yükselen takımlar oldu.

MERSİN (AA) - Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası'nda finale yükselen takımlar oldu.

Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılan yarı final karşılaşmalarının ardından Emlak Konut ile Mersin Büyükşehir Belediyespor finale yükselme başarısı gösterdi.

Günün ilk yarı final mücadelesinde Emlak Konut, Botaş Gelişim'i 67-59 mağlup ederek finale yükseldi. Mersin Büyükşehir Belediyespor ise Fenerbahçe Gelişim'i 72-58'lik skorla yenerek adını finale yazdırdı.

Emlak Konut ile Mersin Büyükşehir Belediyespor arasında yarın oynanacak Kadınlar Federasyon Kupası finali, Ankara Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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