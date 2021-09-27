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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları tamamlandıTürkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu ve Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ikinci gün maçlarının sonuçları şöyle: Ferhatoğlu Edremit...

Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları tamamlandı

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu ve Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ikinci gün maçlarının sonuçları şöyle:

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor - Tarsus Belediyesi: 73-43

Rize Belediyesi - Karşıyaka Çarşı Koleji: 74-70

Uludağ Basket NBSD - Urla Belediyesi: 58-70

Antalya Güneşi - Çeşme Basketbol: 69-64

Mersin Büyükşehir Belediyesi - Emlak Konut: 52-51

Samsun Basketbol İhtisas - Bodrum Karya: 40-83

Fenerbahçe Gelişim - BOTAŞ Gelişim: 64-63

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