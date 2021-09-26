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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası grup maçları Ankara'da başladı.

ANKARA (AA) - Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası grup maçları Ankara'da başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu ve Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ilk gün maçlarının sonuçları şöyle:

Çeşme Basketbol–Rize Belediyesi: 83-66

Urla Belediyesi-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: 63-66

Karşıyaka Çarşı Koleji-Antalya Güneşi: 71-67

Tarsus Belediyesi-Uludağ Basket NBSD: 62-61

Botaş Gelişim-Samsun Basketbol İhtisas: 93-33

HDI Sigorta Yalova VIP- Mersin Büyükşehir Belediyesi : 57-69

Bodrum Karya-Fenerbahçe Gelişim: 54-75

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