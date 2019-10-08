Basketbol: Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası
Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.
08.10.2019 09:56
Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, yarın sahibini bulacak.
Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile Kayseri'de karşı karşıya gelecek.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ndeki mücadele saat 18.00'de başlayacak.
Kaynak: AA