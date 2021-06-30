Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı, ilk olağan genel kurulunu yaptı
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Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı, ilk olağan genel kurulunu yaptı

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı, ilk olağan genel kurulunu yaptı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) 1. olağan genel kurulu yapıldı.

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfının (BİDEV) 1. olağan genel kurulu yapıldı.

Swissotel'de gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeterli çoğunluğun sağlanacağı sınırlı sayıda katılımcı ile düzenlendi.

Toplantı sonucunda vakfın geçici yönetim ve denetim kurulu, 2020 faaliyet raporu ve bilançosu ile denetim raporu, genel kurul üyeleri tarafından oy birliği ile ibra edildi.

Vakfın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Hasan Arat, Akın Süel, Ömer Bozer, Aytek Gürkan, Zeynep Selgur, Arif Aytekin, Derya Özyer, Murat Yosmaoğlu, Eyal Tarablus, Hasan Tanyeri.

Sami Baykal, Füsun Uysal, Sema Atakol Kasapoğlu ve Şaziye İvegin Üner ise yönetim kurulu yedek üyeleri oldu.

Toplantıda BİDEV'in 2021 faaliyet planı ve tahmini bütçesi de onaylandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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