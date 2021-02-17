Basketbol: Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi
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Basketbol: Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi

17.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:45
Basketbol: Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 5 maç yapıldı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 5 maç yapıldı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol: 87-63

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-BOTAŞ: 57-85

Fenerbahçe Öznur Kablo-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 72-48

Nesibe Aydın-Samsun Canik Belediye: 108-55

Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta: 83-65

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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