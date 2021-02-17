Basketbol: Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi
17.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:45
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 5 maç yapıldı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 5 maç yapıldı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol: 87-63
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-BOTAŞ: 57-85
Fenerbahçe Öznur Kablo-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 72-48
Nesibe Aydın-Samsun Canik Belediye: 108-55
Galatasaray-Beşiktaş HDI Sigorta: 83-65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür