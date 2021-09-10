Basketbol: Hazırlık maçı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: Hazırlık maçı

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Basketbol: Hazırlık maçı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Göl Kupası'ndaki ikinci maçında Semt77 Yalovaspor'u 84-74 yendi.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen Göl Kupası'ndaki ikinci maçında Semt77 Yalovaspor'u 84-74 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'un ev sahipliğinde Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, ligin yeni takımlarından Semt77 Yalovaspor ile karşılaştı.

İlk maçında ev sahibi Büyükçekmece Basketbol'u yenen Galatasaray Nef, Yalova temsilcisini de 10 sayı farkla 84-74 mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Nef, bu galibiyetle sezon öncesinde oynadığı 5. hazırlık maçını da kazanmış oldu.

Göl Kupası'nın son maçında yarın saat 15.00'te Büyükçekmece Basketbol ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya gelecek.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Galatasaray ve Beşiktaş boşa kürek çekmiş! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi

Galatasaray ve Beşiktaş boşa kürek çekmiş! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi

 Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecek

Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecek

 Şampiyonluk oralarında Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü

Şampiyonluk oralarında Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Baykal Defne Samyeli
Spor Ozan Tufan Lionel Messi Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Amelia Hamlin Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Basketbol: Hazırlık maçı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:03:24. #1.12#