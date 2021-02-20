Basketbol: Hazırlık maçı
20.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:44
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, hazırlık maçında Aliağa Petkimspor'u 74-71 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, hazırlık maçında Aliağa Petkimspor'u 74-71 mağlup etti.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Pınar Karşıyaka 24-20, devreyi ise Aliağa Petkimspor 37-36 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu 56-56 eşitlikle sona eren müsabakadan Pınar Karşıyaka 74-71 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka'da Sek Henry'nin 14 sayı ile oynadığı müsabakanın en skorer ismi Aliağa Petkimspor'da 18 sayı kaydeden Okben Ulubay oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz