Basketbol: Hazırlık maçı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, hazırlık maçında sahasında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına 76-55 yenildi.

23.09.2019 22:48
Basketbol: Hazırlık maçı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, hazırlık maçında sahasında Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımına 76-55 yenildi.

"Efsanelere Saygı; Yalçın Granit Gecesi"nde Volskwagen Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Rus ekibinin 51-28 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Rus temsilcisi, sahadan 21 sayı farkla 76-55 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.