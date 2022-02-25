Basketbol: Haftanın programı

Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 19, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 21. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Milli maçlar nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'ne ara verilirken, Kadınlar Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde heyecan sürecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Ligi

Yarın:

13.30 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara DSİ)

15.00 Fenerbahçe Safiport-Elazığ İl Özel İdare (Metro Enerji)

15.30 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Naim Süleymanoğlu)

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya 07 Basketbol (Servet Tazegül)

27 Şubat Pazar:

13.00 Galatasaray-Hatayspor (Şehit Mustafa Özel)

Not: BOTAŞ-UMF Yapı İzmit Belediyespor müsabakası ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Tarık Almış)

Yarın:

14.00 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Cebeci)

15.45 Fethiye Belediyespor-Samsunspor (Fethiye Beşkaza)

17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Selçuklu Belediyesi)

27 Şubat Pazar:

14.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Kurtdereli)

15.45 Finalspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Naim Süleymanoğlu)

17.30 TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (TOBB ETÜ)

28 Şubat Pazartesi:

18.00 OGM Ormanspor-Akran Gemlik Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)